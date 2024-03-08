Люди в лікарнях гинуть через звуки, які видають апарати: вчені запропонували рішення

Через інтенсивність звукових фонів медичні працівники не завжди встигають зреагувати на важливі сигнали, коли на кону стоїть людське життя. Учені спробували виправити ситуацію.

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Найчастіше лікарні є галасливими місцями, наповненими всілякими сигналами від різного обладнання. Ці сигнали вкрай важливі, оскільки вони попереджають персонал лікарні про будь-які зміни в стані пацієнта. Однак величезна кількість цих сигналів, до 1000 за одну зміну, може бути переважною для людей. Цей постійний шум не просто дратує, він небезпечний. За такої кількості хибних сигналів тривоги працівники можуть стати десенсибілізованими, що називається "втомою від тривоги", внаслідок чого важливі попередження можуть бути пропущені. Ця проблема дуже серйозна, сотні життів втрачаються через пропущені сигнали тривоги, пише New Atlas.

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Щоб розв'язати цю проблему, дослідники запропонували новий підхід: зробити сигнали тривоги менш дратівливими і приємнішими на слух. Автори дослідження, очолюваного Джозефом Шлезінгером з Університету Вандербільта і Майклом Шутцем з Університету Макмастера, вивчали, як зміна звуку будильника на м'якший і мелодійніший може допомогти нашому мозку краще реагувати на подібні сигнали. Вони виявили, що будильники з "ударним" звучанням, що нагадує чистий дзвін винних келихів, можуть розбити тишу, не будучи при цьому гучними або дратівливими. Це різко контрастує з нинішніми, більш монотонними гудками, до яких ми звикли і які можуть легко злитися з фоном, втративши свою ефективність.

У своїх експериментах вони протестували нові звуки будильника на молодих людях з нормальним слухом, порівнюючи звичні звуки будильника з тембром ксилофона. Виявилося, що нові звуки не тільки не дратували їх, а й легко розпізнавалися мозком, як і ті, які були йому звичними. Автори виступають за поліпшення звучання сигналів тривоги в лікарнях, що робить їх менш настирливими і потенційно рятує життя завдяки зниженню ризику втоми медичних працівників від них.

Цей експеримент пропонує просте, але ефективне рішення, яке може внести потрібні зміни в способи оповіщення персоналу медичними приладами. Запозичуючи ідеї зі світу музики, дослідники прийшли до того, що може зробити лікарні більш безпечним і приємним середовищем як для пацієнтів, так і для працівників. Наступні кроки в цьому напрямку передбачають подальше вивчення того, як ці нові звуки працюють у реальних умовах і чи покращують вони виявлення критичних сигналів тривоги персоналом. Нестандартне мислення, засноване на музиці та звукових інноваціях, може призвести до поліпшення безпеки та самопочуття людей, заявляють автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили зв'язок між втратою слуху і змінами в мозку. Нове дослідження провело чітку паралель між зміною в роботі мови, язика та опрацюванням звуків у людей старше 70 років.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили найбільший розсадник стійких до антибіотиків бактерій у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.