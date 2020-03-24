Крупнейший лоукостер Европы отменил все полеты из-за коронавируса

Крупнейший в Европе ирландский лоукостер Ryanair полностью прекращает авиарейсы с 24 марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"За последние несколько дней распространение Covid-19 существенно изменило образ жизни людей в Европе и во всем мире. Правительства наложили беспрецедентные ограничения на передвижение своих граждан, начиная с запретов на полеты, тем самым закрыв небо для большинства авиакомпаний. Мы искренне извиняемся за эти неудобства, которых, тем не менее, нельзя избежать, чтобы помочь правительствам остановить распространение коронавируса и защитить своих граждан", – говорится в сообщении.

В компании также заявили, что на данный момент не ожидают возобновления полетов в апреле и мае.

"Мы не ожидаем, что будем выполнять рейсы в течение апреля и мая. Наши действия будут зависеть от советов правительства", – говорится в сообщении.

В Ryanair отметили, что предложили свои самолеты всем странами Европейского Союза для спасательных полетов, а также необходимой перевозки медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

В авиакомпании пообещали, что все пассажиры, у которых отменили рейс, в течение следующей недели или двух получат сообщение о дальнейших действиях.

"У нас беспрецедентное количество запретов на полеты, поэтому нам пришлось вдвое сократить количество офисных работников, чтобы ввести ограничения из-за коронавируса. Мы просим клиентов быть терпеливыми и понять нас", – сообщили в Ryanair.

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