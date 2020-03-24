Украина планирует эвакуационные рейсы из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана

Кабмин предупреждает, что условия карантина в других странах ужесточаются, поэтому эти рейсы могут стать последними

Правительство Украины планирует дополнительные эвакуационные рейсы из Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Казахстана. Об этом сообщается на правительственном портале.

Украинские авиакомпании МАУ и SkyUp совершат рейсы из аэропортов Стамбула и Анталии (Турция), Дохи (Катар), Дубая (ОАЭ) и Алматы (Казахстан).

"Существует очень высокая вероятность введения еще более жестких карантинных режимов в других странах. Поэтому призываем не медлить и приобрести билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Читайте также: Кличко допустил закрытие въездов и выездов из Киева

Напомним, что в условиях карантина в Украине все рейсы принимаются только в аэропорту "Борисполь", в карантинном терминале, в котором работают эпидемиологи.

Напомним, МАУ резко подняла стоимость билетов за день до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Отвечая на обвинения, президент авиакомпании Евгений Дыхне сказал, что цены подняли и другие авиаперевозчики. Подорожание авиабилетов связано с резким увеличением спроса.

Друга причина подорожания – "самолеты, из-за введенных ограничений для передвижения пассажиров, следуют в аэропорты назначения пустыми. Фактически, пассажирам приходится платить по формату roundtrip – "туда и обратно". По такому принципу работает не только МАУ, как бы хейтерам не хотелось обвинить нас в этом", – заявил Дыхне.

Как ранее сообщал Фокус: