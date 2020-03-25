Эксперты из США рассказали, может ли коронавирус передаваться через еду

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) заявило, что нет никаких доказательств того, что коронавирус может передаваться через пищевые продукты или их упаковку. Об этом сообщает FOX News.

Американские эксперты считают, что вероятность заразиться вирусом через покупки в продуктовом магазине слишком мала. Основное распространения вируса происходит от человека к человеку, включая воздушно-капельный путь, когда в воздухе остаются капли после чихания или кашля, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

"В отличие от пищевых желудочно-кишечных вирусов, таких как норовирус и гепатит А, которые часто заражают людей через пищу, SARS-CoV-2 является вирусом, вызывающим респираторные заболевания. Нет никаких подтверждений тому, что пищевое воздействие вируса является одним из путей передачи", – говорится в сообщении FDA.

Несмотря на это, предположительно вирус может распространяться от инфицированных работников пищевой промышленности, которые неправильно моют руки после посещения ванной комнаты, сообщает Центр по коронавирусу при Гарвардской медицинской школе.

"Вирус, который вызывает COVID-19, также был обнаружен в кале некоторых людей. Таким образом, в настоящее время мы не можем полностью исключить возможность передачи инфекции через пищу человеком, который недостаточно вымыл руки", – подчеркивают в центре.

Но вирус погибает при высоких температурах при готовке, поэтому салаты или готовые бутерброды, могут представлять некую опасность, говорят эксперты.

Профессор и специалист по безопасности пищевых продуктов в Университете штата Северная Каролина Бенджамин Чепмен подытожил, что даже в таком случае вирус, вероятно, не сможет выжить в кислотной среде человеческого желудка.

В FDA добавляют, что вирус не сможет долго выжить и на импортной упаковке пищевых продуктов, так как становится неактивным в течение короткого периода времени, который в зависимости от поверхности может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что вирус может распространиться, если человек коснется глаз или рта после того, как прикоснется к загрязненной поверхности, но такой путь передачи не считается основным.

Как ранее сообщал Фокус: