Миру грозит нехватка продовольствия уже в ближайшие недели, — ООН

В организации Объединенных наций предупреждают, что протекционистские меры мировых правительств во время коронавирусного кризиса могут спровоцировать нехватку продовольствия во всем мире. Об этом сообщает The Guardian.

Главный экономист и помощник гендиректора Департамента экономического и социального развития Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Максимо Тореро заявил, что урожай был хорошим, и перспективы для основных культур многообещающие, но нехватка рабочих в полях, вызванная вирусом, и переход к протекционизму – тарифам и запретам на экспорт, означает, что проблемы с продовольствием могут появиться уже в ближайшие недели.

"Худшее, что может случиться, это решение правительств ограничить поток продовольствия. Все меры против свободной торговли будут контрпродуктивными. Сейчас не время для ограничений или установления торговых барьеров. Сейчас самое время защитить поток продуктов питания по всему миру", – говорит Тореро.

По его словам, правительства должны сопротивляться призывам защитить свои запасы продовольствия путем ограничения экспорта, как это уже делают некоторые страны.

Например, Казахстан, согласно отчету Bloomberg, запретил экспорт пшеничной муки, являясь одним из крупнейших поставщиков в мире, а также ввел ограничения на гречневую крупу и овощи, включая лук, морковь и картофель. Вьетнам, крупнейший в мире экспортер риса, временно приостановил экспортные контракты на рис. Россия, крупнейший экспортер пшеницы, также может ограничить свой экспорт, как это происходило ранее. Позиция США в данном вопросе пока остается под вопросом, учитывая приверженность президента Дональда Трампа к торговым войнам.

"Торговые барьеры создадут чрезвычайную волатильность. Они ухудшат ситуацию. Вот что мы наблюдаем во время продовольственного кризиса", – отмечает эксперт.

Несмотря на то, что поставки большинства стран пока еще не остановлены, проблемы могут начаться в течение нескольких недель и усилиться в течение следующих двух месяцев, когда начнется сезон на ключевые фрукты и овощи. Эти виды продуктов имеют короткий срок созревания и быстро портятся, и для их быстрого сбора в нужное время потребуют квалифицированные сборщики.

"Мы должны быть осторожны, чтобы не разорвать цепочку создания стоимости продуктов питания и логистику, иначе мы скоро будем иметь проблемы со свежими овощами и фруктами", – говорит Тореро.

Так как правительства устанавливают жесткие карантинные меры в странах по всему миру, набор сезонных работников станет невозможным, если не будет разрешена работа жизненно важных отраслей, при этом не допуская распространения вируса.

В этой ситуации также играют важную роль и потребители, которые должны избегать панических покупок и накопления продуктов, сокращая количество пищевых отходов. По словам Тореро, покупка слишком большого количества свежей сельскохозяйственной продукции, которая портится быстрее, чем ее могут съесть, только усугубит проблему с продовольствием.

"Люди должны покупать только то, что им необходимо, чтобы избежать пищевых отходов", – подытожил эксперт.

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