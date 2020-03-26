У Льва Лещенко обнаружили коронавирус, – СМИ

Известный исполнитель Лев Лещенко заболел коронавирусом. 23 марта 78-летний певец попал в больницу, предварительно ему диагностировали двустороннее воспаление легких. Об этом пишет Telegram-Канал Mash.

Также была госпитализирована супруга исполнителя – 66-летня Ирина Багудина. Концертный директор артиста сообщил, что Лещенко задыхается и дышит с трудом, также его перевели в реанимацию. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лев Лещенко с женой/Фото: КП

Приступ случился у Лещенко вскоре после возвращения гастролей по Канаде и США, куда он ездил с женой и музыкантами. У них была пересадка в Марселе, после у музыканта начались первые проявления ОРВИ.

Позже выяснилось, что музыкант скрыл от врачей тот факт, что недавно посещал с женой Италию. После возвращения из-за заграницы музыкант вел активную светскую жизнь – посещал вечеринки, приемы и рестораны.

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