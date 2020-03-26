Коронавирус в США: за неделю работу потеряли более 3 млн американцев

За минувшую неделю почти 3,3 млн американцев подали заявки на получение пособий по безработице на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило министерство труда США.

"За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок с учетом сезонных колебаний составил 3283000", – сказано в заявлении ведомства.

В отчете министерства говорится, что жесткие меры по сдерживанию пандемии привели страну к остановке роста экономики, вызвав волну увольнений. Реальное число безработных может быть гораздо выше, так как определенным категориям граждан (студентам, фрилансерам, недавно сменившим работу или переехавшим в другой штат) не разрешается подавать заявку на получение пособия.

Отмечается, что нынешние показатели более в чем четыре раза превышают предыдущий рекорд, когда в октябре 1982 года за пособием по безработице обратилось 695 тысяч человек.

Как пишет The Washington Post, некоторым американцам пришлось ждать часами, чтобы власти приняли их заявку по телефону или через сайт. Многие американские экономисты, считают, что к апрелю число безработных может превысить 40 млн человек.

Напомним, Сенат США единогласно проголосовал за предоставление $2 трлн фискальной помощи местному бизнесу и гражданам. Согласно проекту закона, граждане США с годовым доходом до $75 тыс. получат по $1200, плюс по $500 на каждого ребенка.

Тем, кто лишился работы, будут 13 недель выплачивать пособие. К тому же, такое пособие увеличат на $600 четыре месяца и впервые расширят его на фрилансеров.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.

Недавно президент США заявил, что ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться. "Определенно, ситуация ухудшается. Мы пытаемся сделать все, чтобы смягчить ее. Очевидно, что число инфицированных будет увеличиваться со временем, а затем пойдет на спад", – заявил Трамп.