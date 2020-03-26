США обвинили Мадуро в наркотерроризме и предлагают $15 млн за его арест
США официально обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других высокопоставленных чиновников в преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает ВВС.
Обвинения, которые усилят напряженность между странами, были выдвинуты генеральным прокурором США Уильямом Барром. США также предложили 15 млн долларов за любую информацию, которая привела бы к аресту Мадуро.
Американская сторона давно обвиняет Мадуро в том, что он руководит коррумпированным и жестоким режимом, и эти обвинения венесуэльский президент неоднократно отвергал.
Вашингтон поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в прошлом году объявил себя временно исполняющим обязанности президента.
Помимо Мадуро, в обвинительном акте США также фигурируют четыре других высокопоставленных чиновника, включая главного судью страны.
"Народ Венесуэлы заслуживает прозрачного, ответственного правительства, которое удовлетворит нужды людей, и которое не будет заниматься незаконным оборотом наркотиков", – говорится в заявлении Госдепартамента США.
Как ранее сообщал Фокус:
- Массовые протесты начались в Венесуэле в ночь на 23 января 2019 года. Инициатором акций протеста стал Хуан Гуайдо, который назначил себя исполняющим обязанности главы государства.
- Президент США Дональд Трамп первым признал легитимным Гуайдо.
- В ответ на это Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США и обвинил американцев в попытке устроить госпереворот.
- Россия назвала Мадуро легитимным президентом и заявила о попытке "узурпации власти" со стороны оппозиции.
- Украина не стала признавать Гуайдо временным президентом. В МИД заявили, что признают Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы и считают, что он способен организовать демократические выборы в стране.
- Совет министров ЕС по иностранным делам принял решение продлить санкции против Венесуэлы до ноября 2020 года.