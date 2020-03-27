Четвертая украинка умерла за границей от Covid-19, – МИД
За границей зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"4 гражданки Украины умерли за рубежом", – говорится в сообщении.
МИД не уточняет, в какой стране умерла украинка.
8 укранцев за рубежом выздоровели, еще 22 – проходят лечение и 160 граждан Украины находятся на карантине.
Напомним, 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
20 марта в итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области.
21 марта третья гражданка Украины умерла в Италии вследствие заболевания Covid-19, также из Бергамо.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться 28 марта спецпоездом, которым планируется возвращение граждан, оставшихся за рубежом.
- В Румынии и Польше ужесточают карантинный режим в рамках борьбы с пандемией коронавируса.