Солиста группы Rammstein госпитализировали с коронавирусом, – СМИ

Солист популярной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, 57-летний исполнитель находится в отделении интенсивной терапии одной из берлинских больниц.

15 марта Линдеманн выступил с сольным концертом в Москве, после которого вернулся в Берлин. До этого, 6 марта, у него был концерт в Киеве.

Издание сообщает, что его привезла в больницу скорая помощь с очень высокой температурой сразу после возвращения из России.

Отметим, по данным СМИ, у Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы общий ребенок.

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