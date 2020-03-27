Солиста группы Rammstein госпитализировали с коронавирусом, – СМИ
Солист популярной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным издания, 57-летний исполнитель находится в отделении интенсивной терапии одной из берлинских больниц.
15 марта Линдеманн выступил с сольным концертом в Москве, после которого вернулся в Берлин. До этого, 6 марта, у него был концерт в Киеве.
Издание сообщает, что его привезла в больницу скорая помощь с очень высокой температурой сразу после возвращения из России.
Отметим, по данным СМИ, у Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы общий ребенок.
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