Китай сознательно занизил количество смертей от коронавируса в стране, – разведка США

В Китае сознательно скрывали масштабы вспышки коронавируса в стране, занижая число случаев заражения и уровень смертности от инфекции.

К такому выводу пришла разведка США в спецдокладе, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Источники отказались детально описать содержание доклада, но утверждают, что общая публичная отчетность Китая о количестве случаев заболевания и уровне смертности умышленно неполна. По словам источников СМИ, в докладе делается вывод о том, что китайские официальные данные являются поддельными.

При этом указывается на то, что китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных. Кроме того, в отчете говорится о тысячах урн для погибших в провинции Хубэй.

Китай – не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики.

"Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, как на вероятные случаи занижения статистики. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут стараться занизить своих показатели", – пишет агентство.

В Китае в то же время подобные обвинения отрицают. Так, редактор центральной государственной газеты "Global Time" Ху Сицзинь заявил, что такой вывод американской разведки - попытка отвлечь общественность от стремительного роста заболевших и летальных случаев в США. По его словам, скрыть масштабы вспышки не получилось бы, а предотвратить ее распространение удалось благодаря отправке медиков и дополнительного оборудования в провинцию Хубэй.

Официально вспышка коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Пекин публично сообщил только о 82 тысяч случаев заболевания и 3,3 тысяч смертей. В США сейчас насчитывается более 216 тысяч инфицированных человек и более 5 тысяч летальных случаев.

Как ранее сообщал Фокус: