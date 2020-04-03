Трамп испытал на себе новый тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп выступил в качестве добровольца, чтобы проверить новый быстрый тест на определение коронавируса. Экспресс-анализ не выявил у главы Белого дома наличие болезни.

Об этом сообщает CNN.

"Буквально одну минуту я потратил на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14 - 15 минут (на результаты) – я занялся работой, я не дожидался их... они сказали: у президента отрицательный анализ", – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Американский лидер заявил, что решил испытать на себе новый тест из любопытства, чтобы увидеть, как быстро он работает

"Это уже второй раз (сдача анализов). Я полагаю, я сдал его из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал анализы дважды, и второй раз был намного приятнее", – отметил он.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые всего за несколько минут могут определить наличие у человека нового коронавируса.

Он также призвал американцев к трудным испытаниям, которые их ждут впереди.

"Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели", – сказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии коронавируса знал, что от нее могут умереть тысячи американцев, но намеренно преуменьшал эту угрозу с целью придать людям оптимизм.

Ранее Трамп заявил, что если в стране от коронавируса умрет от 100 до 200 тысяч американцев, это еще будет хорошим результатом.

Трамп назвал себя "президентом военного времени" и применил закон времен Корейской войны. Президент США назвал "войной" ситуацию по борьбе с коронавирусом.