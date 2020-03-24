Американцам нужно идти на работу, им надоело сидеть дома, – Трамп

Президент США хочет, чтобы "экономика страны была бы вновь открыта к Пасхе"

Американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.

Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, желательно, чтобы "экономика страны была бы вновь открыта к Пасхе".

"Нам нужно вернуться к работе", – сказал Трамп.

"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", – отметил он.

Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".

"Люди не хотят быть запертыми в доме или в квартире", – сказал он.

Американский президент также напомнил, что в стране были лучшие экономические показатели в истории страны еще три недели назад, но теперь наступил период спада.

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