Американцам нужно идти на работу, им надоело сидеть дома, – Трамп
2020-03-24 21:08:00
Президент США хочет, чтобы "экономика страны была бы вновь открыта к Пасхе"
Американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.
Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
По его словам, желательно, чтобы "экономика страны была бы вновь открыта к Пасхе".
"Нам нужно вернуться к работе", – сказал Трамп.
"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", – отметил он.
Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".
"Люди не хотят быть запертыми в доме или в квартире", – сказал он.
Американский президент также напомнил, что в стране были лучшие экономические показатели в истории страны еще три недели назад, но теперь наступил период спада.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно президент США заявил, что ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться. "Определенно, ситуация ухудшается. Мы пытаемся сделать все, чтобы смягчить ее. Очевидно, что число инфицированных будет увеличиваться со временем, а затем пойдет на спад", – заявил Трамп.
- Трамп назвал себя "президентом военного времени" и применил закон времен Корейской войны. Президент США назвал "войной" ситуацию по борьбе с коронавирусом.
- В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.
- В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса. На таком уровне ставка будет держаться до тех пор, пока экономика не стабилизируется.