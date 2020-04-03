Патриарх Кирилл объехал с иконой Москву "для избавления от коронавируса"

Патриарх Кирилл совершил объезд российской столицы с иконой Божьей Матери "Умиление", перед которой, якобы, молился Серафим Саровский. Об этом сообщил "Интерфакс".

В ходе объезда патриарх совершал молитву об избавлении от эпидемии. Ранее он обратился к верующим, призвав молиться вместе с ним.

Патриарший кортеж в сопровождении полиции проехал по внешней стороне МКАД, протяженность которой составляет 109 км. Все происходящее транслировалось в прямом эфире телеканала «Спас», ведущие которого молись.

После объезда города икона была доставлена в Богоявленский кафедральный собор, где патриарх совершит утреню праздника Похвалы Богородицы.

Ранее московский Центр организации дорожного движения сообщил, что с 27 по 29 марта, в выходные перед началом нерабочей недели, объявленной из-за угрозы COVID-19, Москву покинули 567 тыс. автомобилей – это более 850 тыс. горожан.

Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей из-за угрозы эпидемии коронавируса. 2 апреля он сообщил, что выходные дни продлеваются до конца апреля.

В России сейчас 4150 заболевших коронавирусом, 34 человека умерли.

Как ранее сообщал Фокус: