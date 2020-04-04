В Ухане коронавирус обнаружен у 15% кошек, – китайские ученые

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у 100 бродячих и домашних кошек и пришли к выводу, что около 15% животных были инфицированы SARS-CoV-2 во время вспышки заболевания.

Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительный отчет исследования, который был опубликован в электронной научной библиотеке bioRxiv и пока не прошел рецензирование.

"Мы исследовали инфекцию SARS-CoV-2 у кошек путем выявления специфических сывороточных антител. У кошек в Ухане была взята когорта образцов сыворотки, в том числе 102 образца после вспышки COVID-19 и 39 до вспышки", – сказано в сообщении.

До распространения вируса животные не были заражены, но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

Ученые обнаружили антитела к коронавирусу в организме более десяти кошек из Уханя.

"Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах, которые охвачены эпидемией", – сообщили ученые.

Ученые считают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.

Предполагается, что вирус в их организм мог попасть как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые находились на поверхности объектов окружающей среды.

Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы. Ученые не исключили возможность передачи болезни от одного животного к другому.

На сегодня тестов на SARS-CoV-2 для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Как утверждают ученые, на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

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