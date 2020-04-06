Пытались достать мячик из воды: в США погибли внучка Роберта Кеннеди и ее сын
Внучка известного американского политика из клана Кеннеди, погибла вместе с сыном, утонув в Чесапикском заливе. Об этом пишет RTE.
40-летняя Мэйв Кеннеди Таунсенд Маккин играла со своими тремя детьми на пляже у дома. Когда мячик улетел в воду, Мэйв села в каноэ вместе с восьмилетним сыном Гидеоном и попыталась достать игрушку. Но каноэ унесло течением.
В этот день на Атлантическом океане у побережья штата Мэриленд, США был шторм, и хоть в бухте царила относительно спокойная погода, но легкую лодку унесло далеко от берега.
Мэйв Кеннеди с семьей/Фото: Facebook
Тела Мэйв и ее сына так и не нашли. Перевернутый каяк отыскала через несколько часов береговая охрана. После нескольких дней поисков Мэйв и Гидеона признали мертвыми.
Мэйв - внучка Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди. Роберт Ф. Кеннеди также баллотировался в президенты США, был застрелен в 1968 году в отеле "Амбасадор" после речи для избирателей.
Роберт "Бобби" Кеннеди сразу после нападения в отеле "Амбасадор"/Фото: E! Online
Напомним, прошлым летом скончалась еще одна внучка Роберта Кеннеди. Смерть 22-летней Сирши Кеннеди-Хилл наступила в результате передозировки наркотиками.
Как ранее писал Фокус:
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