Пытались достать мячик из воды: в США погибли внучка Роберта Кеннеди и ее сын

Внучка известного американского политика из клана Кеннеди, погибла вместе с сыном, утонув в Чесапикском заливе. Об этом пишет RTE.

40-летняя Мэйв Кеннеди Таунсенд Маккин играла со своими тремя детьми на пляже у дома. Когда мячик улетел в воду, Мэйв села в каноэ вместе с восьмилетним сыном Гидеоном и попыталась достать игрушку. Но каноэ унесло течением.

В этот день на Атлантическом океане у побережья штата Мэриленд, США был шторм, и хоть в бухте царила относительно спокойная погода, но легкую лодку унесло далеко от берега.

Мэйв Кеннеди с семьей/Фото: Facebook

Тела Мэйв и ее сына так и не нашли. Перевернутый каяк отыскала через несколько часов береговая охрана. После нескольких дней поисков Мэйв и Гидеона признали мертвыми.

Мэйв - внучка Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди. Роберт Ф. Кеннеди также баллотировался в президенты США, был застрелен в 1968 году в отеле "Амбасадор" после речи для избирателей.

Роберт "Бобби" Кеннеди сразу после нападения в отеле "Амбасадор"/Фото: E! Online

Напомним, прошлым летом скончалась еще одна внучка Роберта Кеннеди. Смерть 22-летней Сирши Кеннеди-Хилл наступила в результате передозировки наркотиками.

Как ранее писал Фокус:

Вдова убийцы президента США Джона Кеннеди выставила на аукцион обручальное кольцосвоего мужа, Ли Харви Освальда, чтобы порвать со всем, что связывает ее с «худшим днем ее жизни». Кольцо нашли в 2004 году в сейфе одной из юридических фирм вместе с документами, которые относились к делу Освальда.