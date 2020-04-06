Трамп увидел "свет в конце тоннеля", но предупредил о пике эпидемии

Президент США Дональд Трамп заявил, что случаи коронавируса в горячих точках США постепенно начинают "выравниваться", и добавил, что видит "свет в конце тоннеля". Об этом сообщает ВВС.

Так, за минувшие сутки в Нью-Йорке, эпицентре вспышки COVID-19 в США, было зафиксировано снижение числа новых инфицированных и смертельных исходов. В воскресенье, 5 апреля, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что всего были инфицированы 122 тыс. жителей штата, но почти 75% пациентов, которые нуждались в госпитализации, были выписаны.

Такую статистику Трамп охарактеризовал как "хороший знак", но посоветовал ждать еще большего количества смертей, так как эпидемия в США приблизилась к своему "пику".

"В предстоящие дни Америка переживет пик этой пандемии", – предупредил Трамп.

Он добавил, что дополнительный медперсонал, а также маски и аппараты вентиляции легких, будут направлены в штаты, которые больше остальных нуждаются в помощи.

Координатор президентской группы реагирования на коронавирус в США Дебора Биркс сообщила, что ситуация в Италии и Испании, где в последние дни снижается смертность и число инфицированных, "дает надежду на то, каким может быть наше будущее".

"Мы надеемся, что в течение следующей недели мы увидим стабилизацию случаев в тех мегаполисах, где вспышка началась несколько недель назад", – говорит Биркс.

Оптимизма Биркс и Трампа не разделили другие ведущие американские эксперты, в том числе иммунолог и главный советник президента Энтони Фаучи. Он заявил, что краткосрочная перспектива "действительно плохая".

Генеральный хирург США Джером Адамс предупредил, что это будет "самая тяжелая и самая печальная неделя в жизни большинства американцев".

"Это будет наш Перл-Харбор, наше 11 сентября", – заявил Адамс.

В США 337 646 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 9 648 летальных случаев.

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