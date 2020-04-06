Трамп увидел "свет в конце тоннеля", но предупредил о пике эпидемии
Президент США Дональд Трамп заявил, что случаи коронавируса в горячих точках США постепенно начинают "выравниваться", и добавил, что видит "свет в конце тоннеля". Об этом сообщает ВВС.
Так, за минувшие сутки в Нью-Йорке, эпицентре вспышки COVID-19 в США, было зафиксировано снижение числа новых инфицированных и смертельных исходов. В воскресенье, 5 апреля, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что всего были инфицированы 122 тыс. жителей штата, но почти 75% пациентов, которые нуждались в госпитализации, были выписаны.
Такую статистику Трамп охарактеризовал как "хороший знак", но посоветовал ждать еще большего количества смертей, так как эпидемия в США приблизилась к своему "пику".
"В предстоящие дни Америка переживет пик этой пандемии", – предупредил Трамп.
Он добавил, что дополнительный медперсонал, а также маски и аппараты вентиляции легких, будут направлены в штаты, которые больше остальных нуждаются в помощи.
Координатор президентской группы реагирования на коронавирус в США Дебора Биркс сообщила, что ситуация в Италии и Испании, где в последние дни снижается смертность и число инфицированных, "дает надежду на то, каким может быть наше будущее".
"Мы надеемся, что в течение следующей недели мы увидим стабилизацию случаев в тех мегаполисах, где вспышка началась несколько недель назад", – говорит Биркс.
Оптимизма Биркс и Трампа не разделили другие ведущие американские эксперты, в том числе иммунолог и главный советник президента Энтони Фаучи. Он заявил, что краткосрочная перспектива "действительно плохая".
Генеральный хирург США Джером Адамс предупредил, что это будет "самая тяжелая и самая печальная неделя в жизни большинства американцев".
"Это будет наш Перл-Харбор, наше 11 сентября", – заявил Адамс.
В США 337 646 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 9 648 летальных случаев.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 5 апреля 71 418 человек по всему миру заразились COVID-19. Накануне прирост составил 84,8 тыс., днем ранее – 101,6 тыс. Такие данные приводит Worldometers.
- Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".