Тигрица в зоопарке Нью-Йорка подхватила коронавирус от смотрителя
В нью-йоркском зоопарке четырехлетняя малайская тигрица Надя подхватила COVID-19. Об этом пишет NYpost.
Работники зоопарка считают, что Надя могла заразится от смотрителя, которых приносил ей еду и чистил ее клетку. У тигрицы наблюдается сухой кашель и затрудненное дыхание. Такие же симптомы у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов, но им тест пока не делали.
Однако ветеринары считают, что состояние животных улучшается и скоро они будут совершенно здоровы. Они снова подчеркивают, что нет никаких доказательств, что коронавирус передается человеку от животного.
Тигры в зоопарке Бронкса/Фото: ВВС
Тестировали мазок тигрицы в ветеринарном центре. Это заявление ветеринары сделали специально для горожан, которые были возмущены тем, что животных тестируют раньше, чем людей.
"Вы не можете отправлять образцы человека в ветеринарную лабораторию, и вы не можете отправлять образцы животных в человеческие лаборатории, поэтому здесь нет никакой конкуренции", - отметил главный ветеринарный врач зоопарка Пол Калле.
Зоопарк Бронкса был закрыт для публики с 16 марта. Сейчас на парковке зоопарка размещены временные центры для тестирования на COVID-19.
Как ранее писал Фокус:
- В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке. По словам бельгийского вирусолога, работающего с федеральным правительством, Стивен Ван Гухта, передача вируса является единичным случаем и состояние животного в настоящее время улучшается.
- В конце февраля в Гонконге выявили первый случай заражения коронавирусом у домашней собаки. Анализ выявил "слабый положительный результат" наличия инфекции в организме животного.