Тигрица в зоопарке Нью-Йорка подхватила коронавирус от смотрителя

В нью-йоркском зоопарке четырехлетняя малайская тигрица Надя подхватила COVID-19. Об этом пишет NYpost.

Работники зоопарка считают, что Надя могла заразится от смотрителя, которых приносил ей еду и чистил ее клетку. У тигрицы наблюдается сухой кашель и затрудненное дыхание. Такие же симптомы у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов, но им тест пока не делали.

Однако ветеринары считают, что состояние животных улучшается и скоро они будут совершенно здоровы. Они снова подчеркивают, что нет никаких доказательств, что коронавирус передается человеку от животного.

Тигры в зоопарке Бронкса/Фото: ВВС

Тестировали мазок тигрицы в ветеринарном центре. Это заявление ветеринары сделали специально для горожан, которые были возмущены тем, что животных тестируют раньше, чем людей.

"Вы не можете отправлять образцы человека в ветеринарную лабораторию, и вы не можете отправлять образцы животных в человеческие лаборатории, поэтому здесь нет никакой конкуренции", - отметил главный ветеринарный врач зоопарка Пол Калле.

Зоопарк Бронкса был закрыт для публики с 16 марта. Сейчас на парковке зоопарка размещены временные центры для тестирования на COVID-19.

Как ранее писал Фокус:

В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке. По словам бельгийского вирусолога, работающего с федеральным правительством, Стивен Ван Гухта, передача вируса является единичным случаем и состояние животного в настоящее время улучшается.