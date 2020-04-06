Финляндия планирует организовать чартеры для украинских заробитчан

Министерство труда Финляндии планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины. Об этом сообщает Yle.

Как пишет издание, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. На фермах страны преимущественно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

В правительстве считают, что если не провести вовремя весенние полевые работы, многие продукты питания могут закончиться, а стоимость еды повысится.

Отмечается, что в правительстве Финляндии уже ускоренно работают над этим планом, и планируют привлечь примерно о 1500 работников из третьих стран.

Прежде чем приступить к работе, все трудовые мигранты по прилету в страну должны будут пройти двухнедельный карантин.

В стране также планируют запустить специальную рекламную кампанию, чтобы привлечь к этим работам местных жителей из числа безработных или тех, кого отправили в принудительный отпуск.

Отметим, что нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Так, по данным Bloomberg, из-за того, что из Польши уехали домой около 20% украинских трудовых мигрантов, польскому строительному сектору грозит обвал.

По данным издания, из Польши уехал каждый пятый строитель-украинец, в то время как замены им не предвидится. Всего же в Польше трудятся около 2 млн украинских заробитчан.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.