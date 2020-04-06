Финское посольство опровергло чартеры для украинских работников
Посольство Финляндии в Украине опровергло организацию чартерных рейсов для перевозки украинских сезонных работников.
Об этом сообщает пресс-служба посольства.
Ведомство говорит, что информация не подтверждена официальными органами Финляндии.
"Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию", – сказано в сообщении.
Напомним, государственная телекомпания Yle сообщила, что министерство труда Финляндии планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- С 00 часов 7 апреля временно будут закрыты 115 пунктов пропуска на государственной границе Украины, еще в 28 пунктах временно прекращено пешеходное сообщение.