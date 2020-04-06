В США количество смертей от коронавируса превысило 10 тысяч

Мир
Больше всего умерших в Нью-Йорке  – более 3 тыс. человек

С начала эпидемии в США умерли 10 тыс. 335 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает институт Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу.

Согласно данным института, больше всего умерших в Нью-Йорке  – более 3 тыс. человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.

На данный момент США занимает  первое место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса. Болезнь  выявили у 352 тыс. 546 американских граждан. 18 тыс. 999 из них  – выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

  • За сутки 5 апреля 71 418 человек по всему миру заразились COVID-19. Накануне прирост составил 84,8 тыс., днем ранее – 101,6 тыс. Такие данные приводит Worldometers.