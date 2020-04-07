Экс-президент ФК "Буковина" умер от коронавируса

Бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Федорюк скончался от коронавируса. Ему было 72 года.

Об этом написал бывший президент Профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота на своей странице в Facebook.

"Вчера от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба Буковина Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким", – написал Сирота.

Сирота также добавил, что вирус существует, и он реальная угроза жизни.

Отметим, Василий Федорюк был президентом "Буковины" в 1993-1998 и 2007-2010 годах. При нем команда из Черновцов в последний раз играла в Высшей лиге футбольного чемпионата Украины.

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