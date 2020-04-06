От коронавируса умерла мать Хосепа Гвардиолы

Коллектив "Манчестер Сити" выразил главному тренеру искренние соболезнования

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба английского футбольного клуба

Долорс Сала Каррио скончалась в пригороде Барселоны Манресе в возрасте 82 лет.

"Футбольная семья "Манчестер Сити" ошеломлена сегодняшним известием о кончине мамы Пепа Долорс Сала Каррио после коронавирусной болезни. Ей было 82 года", – говорится в сообщении.

Коллектив футбольного клуба выразил главному тренеру искренние соболезнования.

"Любой, кто связан с клубом, выражает самые искренние соболезнования в это тяжелое время Пепу, его семье и всем их друзьям", – говорится в заявлении "Манчестер Сити".

Напомним, Хосеп Гвардиола перечислил миллион евро Объединению врачей Барселоны и фонду Collegi de Metges. Выделенные средства пойдут на приобретение медицинского оборудования и покупку материалов для борьбы с пандемией.

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