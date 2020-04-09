Глава ВОЗ и генсек ООН ответили на критику со стороны Трампа
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа приостановить финансирование бюджета ВОЗ, передает агентство Reuters.
"Я могу дать три совета. Пожалуйста, объединяйтесь на национальном уровне, не используя COVID-19 в политических целях. Второе: будьте честны и солидарны на международном уровне. И пусть США и Китай руководствуются честью", – сказал Гебреисус, комментируя слова Трампа.
Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал во время пандемии коронавируса не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу, а проявить единство в борьбе с распространением инфекции, пишет Интерфакс.
"Сейчас время для единства – для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", – сказал генсек ООН.
По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась. Также можно будет проанализировать последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию. Он заметил, что уже после этого анализа можно будет делать какие-либо выводы.
Гутерриш добавил, что ситуация с коронавирусом нового типа "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объеме ее следует в дальнейшем финансировать. В частности, Трамп обвинил ВОЗ в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией. При этом, он отметил, что ВОЗ финансируется в основном Штатами и ему непонятна причина такого пристального внимания к Китаю. Говоря о приостановке финансирования ВОЗ, президент Трамп уточнял, что этот вопрос будет изучаться и признал, что в настоящее время такая мера может быть неуместной.
- Разведка США в спецдокладе заявляла, что в Китае сознательно скрывали масштабы вспышки коронавируса в стране, занижая число случаев заражения и уровень смертности от инфекции.
- Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в условиях пандемии все страны мира должны предоставлять правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.