Тем, кто просит с уважением. Итальянская мафия занялась доставкой продуктов

По данным СМИ, мафиози доставляют продукты первой необходимости итальянцам в особо пострадавших от COVID-19 бедных южных регионах страны: Кампании, Калабрии, Сицилии, Апулии.

Многие итальянцы работают в сфере "серой экономики", а потому не получают никакой зарплаты уже больше месяца – со времени введения карантина. Местные власти выдают таким людям так называемые торговые ваучеры.

Полицейские считают, что если государство в ближайшее время не вмешается в ситуацию, мафия возьмет ситуацию в свои руки и сможет вербовать все больше людей.

Мафиозные боссы считают свои города своей вотчиной, заявил следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро Никола Граттери. По его словам, в глазах людей босс мафии, который стучит в дверь и предлагает бесплатную еду, – герой. И он знает, что может рассчитывать на поддержку этих семей в случае необходимости: например, когда мафия будет спонсировать какого-то политика на выборах, а он потом будет продвигать их преступные интересы.

Тем временем, в последние дни полиция в Неаполе усилила свое присутствие в самых бедных кварталах города, где мужчины, связанные с неаполитанской мафией, организовали доставку продовольственных посылок на дом. Силовики уже начали расследование в отношении группы людей, которые были допрошены при раздаче еды местным жителям.

Как ранее сообщал Фокус: