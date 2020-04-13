Китайские медики прогнозируют вторую волну пандемии коронавируса в ноябре
Глава Шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что вторая волна пандемии коронавируса может начаться в ноябре 2020 года. Об этом сообщил эксперт в медийной китайской платформе Sina.
По словам Вэньхуна, повторному распространению вируса может поспособствовать несколько причин.
"Когда начнется зима, все снова начнут собираться вместе. Зимой также возрастет способность вируса к распространению, поэтому вторая волна коронавируса станет более вероятной", – говорит эксперт.
Он также отмечает, что следующая волна вируса будет по масштабам меньше той, что наблюдается сейчас. Но страны с недостаточными медицинским ресурсами, например, в Африке и Южной Америке столкнутся с серьезными трудностями.
В недавнем исследовании опубликованном в медицинском журнале The Lancet говорится, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.
Исследователи использовали математическое моделирование, чтобы показать, как преждевременное снятие ограничительных мер может привести к масштабной второй волне заболевания.
По словам автора исследования, профессора Университета Гонконга Джозеф Ву, скорость заражения вырастет, если правительства не обеспечат постепенное снятие ограничений и тщательный мониторинг передачи вируса.
Как ранее сообщал Фокус:
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