В Австрии открылись 80% магазинов после смягчения карантина

14 апреля в Австрии открылось около 80% магазинов. Власти позволили вернуться к работе книжным магазинам, магазинам одежды, хозяйственных товаров и цветов. Впрочем, работать им разрешено лишь при условии соблюдения строгих правил: посетители должны носить маски и пользоваться тележками, если они есть – это необходимо для соблюдения дистанции между людьми.

Кроме того, работники магазинов должны регулировать количество людей внутри. Из-за суровых правил перед некоторыми торговыми точками после открытия образовались большие очереди.

Если владельцы магазинов нарушат правила, им грозит штраф до 3600 евро.

Фото: twitter.com/my_amigouk

Как ранее сообщал Фокус: