Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает CNN.

"Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии (данных) о распространении коронавируса", − отметил американский лидер.

Трамп напомнил, что США вносили в бюджет организации 400-500 миллионов долларов ежегодно, в то время как Китай платил 40 миллионов.

По его словам, одним из самых опасных решений ВОЗ была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами.

"К счастью, я не прислушался к их (ВОЗ) рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней… Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми", − сказал Трамп.

Президент США также обвинил организацию в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19 в мире, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. Он утверждает, что специалисты ВОЗ доверились информации китайских властей и сообщали, что вирус не передается от человека к человеку.

Трамп добавил, что Вашингтон будет обсуждать с другими странами реформирование ВОЗ и использование средств, предоставляющихся этой организации.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", – подчеркнул президент США.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.