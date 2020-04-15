107-летняя жительница Турции вылечилась от коронавируса
107-летняя Хавахан Карадениз стала второй женщиной в столь преклонном возрасте, которой удалось излечиться от коронавируса. Первой стала 107-летняя Корнелия Рас из Нидерландов, которую выписали из госпиталя на прошлой неделе. Об этом пишет Anadolu Agency.
Хавахан попала в больницу в Стамбуле на прошлой неделе с высокой температурой и кашлем. Тесты показали, что она подхватила коронавирус.
Она была отправилась домой 14 апреля, причем из госпиталя ее выписали в торжественной обстановке, а врачи проводили свою самую пожилую пациентку аплодисментами.
Фото: Anadolu Agency
После выписки Хавахан будет находится в самоизоляции у себя дома. Женщина уже поблагодарила персонал больницы за заботу.
"Самоизоляция и социальное дистанцирование – это лучший способ избежать заболевания. А гарантия успешного лечения – своевременное обращение к врачу", - отмечает главный врач Стамбульской больницы Озгур Йигит.
В понедельник, 14 апреля турецкие власти подтвердили еще 98 смертей от коронавируса за последние 24 часа. В результате число погибших в стране от этого заболевания достигло 1296 человек. Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса возросло до 61 049.
Как ранее писал Фокус:
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- Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. "Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии (данных) о распространении коронавируса", − отметил американский лидер.