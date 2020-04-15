Границы откроют в самом конце. В Брюсселе рассказали, как ЕС будет смягчать карантин

ЕС определил три условия, выполнение которых позволит снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эти условия таковы:

существенное замедление распространения коронавируса в течение длительного времени, уменьшение количества новых заражений, новых госпитализированных больных и пациентов в отделениях интенсивной терапии;

достаточные возможности системы здравоохранения – сможет ли она справиться с нагрузкой, если после ослабления ограничений количество заражений снова начнет расти;

адекватные способности надзора и мониторинга, включая возможность широкомасштабного тестирования населения для отслеживания распространения коронавируса, отслеживания и изоляции контактных лиц больных, если будут возникать новые вспышки.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

По словам дер Ляйен, принятые в ЕС карантинные меры по борьбе с пандемией уже обошлись почти 3 трлн евро.

Также Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран ЕС, как выходить из карантина. "Открытие внешних границ и допуск нерезидентов в ЕС должен произойти на втором этапе. Для сохранения мер по гарантированию социального дистанцирования подразумевается, что все страны ЕС и Шенгенского соглашения должны сохранять запрет на все необязательные поездки в Шенгенскую зону", – говорится в документе.

Сначала будут сниматься ограничения внутри стран. Предлагается открыть учебные заведения, потом – торговые центры, после них – точки общепита с ограничением числа посетителей. После этого будут открываться внутренние границы и только после них откроют внешние границы ЕС.

Между каждым этапом отмены карантинных мер должно пройти около месяца. Страна, которая решит раньше времени снять ограничения, должна заранее предупредить остальных.

Напомним, в рекомендациях ВОЗ по борьбе с коронавирусом для всех стран по всему миру говорится, что смягчение карантина должно проходить неспешно и поэтапно, чтобы была возможность быстро реагировать на возможные новые вспышки коронавируса.

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