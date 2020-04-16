Макрон надеется, что Путин прекратит огонь из-за пандемии коронавируса

Мир
Президент Франции поддержал призыв Генсека ООН  прекратить все военные конфликты на время пандемии и заручился поддержкой трех постоянных членов Совбеза

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что заручился поддержкой трёх постоянных членов Совбеза ООН по вопросу глобального прекращения огня в мире, чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в интервью RFI.

 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее призвал к глобальному перемирию на планете, поскольку в странах, где ведутся боевые действия, системы здравоохранения понесли большие потери и не в состоянии справиться с пандемией. 

По словам Макрона, его поддержали глава КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Французский лидер выразил надежду, что в ближайшее время сможет заручиться и согласием Владимира Путина в этом вопросе.

 "Я говорил с ним, когда эта инициатива только появилась. С тех пор мы не общались. Другие лидеры заверили меня в своей поддержке. Мы свяжемся с ним в ближайшие несколько часов. Думаю, что президент Путин наверняка согласится, и когда он это сделает, мы в тот же день сможем провести видеоконференцию и передать наш призыв самым серьёзным, убедительным и эффективным образом",  – сказал Макрон.

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