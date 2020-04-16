В Нидерландах у 3% населения выработались антитела к коронавирусу, – исследование

В Нидерландах заявили, что у 3% населения уже выработались антитела к коронавирусу. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на главу Национального института здоровья Япа Дисселя.

Такие данные нидерландские медики получили, проведя исследование крови доноров. Ранее, 19 марта, центр сдачи крови Sanquin объявил, что начинает тестировать 10 тыс. образцов еженедельно, но позже там заявили, что будут не будут отчитываться по результатам публично.

Исходя из предоставленных Нацинститутом здоровья данных, как минимум 3% населения уже могли переболеть COVID-19.

"Если посчитать, это несколько сотен тысяч людей (около 510 тыс. – ред.)", – говорит Диссель. По данным Worldometers, население Нидерландов составляет 17,1 млн человек:

C 1962 года темпы роста населения постепенно снижались. В то же время, с 1950-го численность населения Нидерландов выросла на 7 млн человек.

По состоянию на 16 апреля в Нидерландах зафиксировано 29 214 случая инфицирования при 3 315 летальных исходах. За сутки в стране – 1 061 новых случая COVID-19 и 181 смерть от коронавируса. Выздоровели только 250 человек.

Таким образом, если данные исследования верны и переболели дейтсвительно уже около 500 тыс. человек, то смертность от коронавируса в Нидерландах составляет около 0,65%.

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