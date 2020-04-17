Сначала откроют рестораны, потом — школы: Трамп представил план выхода США из карантина

Президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. Об этом сообщает Politico.

Каждый этап должен длиться как минимум 14 дней, а решение о снятии ограничений будут принимать губернаторы штатов.

Согласно плану, на первом этапе планируется открыть крупные рестораны, кинотеатры, религиозные и спортивные учреждения при условии, что они будут соблюдать строгие меры (не должно быть скоплений более 10 человек). При этом, школы и бары останутся закрытыми. Люди, наиболее подверженные риску заболеть коронавирусом, также должны будут оставаться дома.

На втором этапе планируется открытие школ. Будет разрешено посещать парки и открытые зоны. Рестораны и кинотеатры будут работать, соблюдая умеренные правила карантина, а бары смогут открыться лишь при условии неполной наполняемости. Люди из группы риска по-прежнему будут сидеть дома.

Третий этап предполагает восстановление работы всего бизнеса. Люди из группы риска уже смогут контактировать с другими, но должны будут избегать больших скоплений. Родственникам и другим лицам разрешат посещать дома престарелых.

При этом Трамп заявил, что США должны быть готовы к повторной эпидемии коронавируса осенью.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", – сказал он.

Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.