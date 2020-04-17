Из-за коронавируса бывшему адвокату Трампа заменят тюрьму на домашний арест, – СМИ

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн будет досрочно освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники и его адвоката.

"Федеральное бюро тюрем сообщило бывшему адвокату президента США Майклу Коэну о том, что он будет досрочно освобожден из тюрьмы из-за пандемии коронавируса в стране", – говорится в сообщении.

Коэн отбывает трехлетний срок наказания в федеральной тюрьме в городе Отисвилле, штат Нью-Йорк, где у 14 заключенных и семи сотрудников был обнаружен коронавирус.

Срок Коэна истекает 21 ноября 2021 года. По информации источников, остаток тюремного заключения бывший адвокат Трампа будет отбывать под домашним арестом.

Перед этим ему придется пройти 14-дневный карантин в тюремном лагере.

Как известно, в конце 2018 года Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании и даче взяток за молчание для защиты его бывшего босса – президента США Дональда Трампа. Он также признался в даче ложных показаний в Конгрессе по поводу строительных проектов Трампа в Москве.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн находился под наблюдением у ФБР с июня 2017 года.

Во время своего выступления Коэн назвал президента США Трампа мошенником и расистом.