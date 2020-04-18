Статистика коронавируса в мире на 18 апреля: скончались 154 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 2 млн 243 тыс. человек. За сутки количество зараженных выросло на 87,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Во всем мире скончались 154 тыс. человека, выздоровели 570 тыс.

Первое место по количеству зараженных занимают США, где заболели уже 702 тыс. человек. При этом только в штате Нью-Йорк заразились более 231 тыс. - больше чем в любой другой стране мира. В то же время по количеству выздоровевших США занимают четвертое место (почти 60 тыс.).

Топ-10 стран по количеству подтвержденных случаев заражения.

США - 702 тыс. (37 тыс. летальных случаев, выздоровели - 59,6 тыс.)

Испания - 190 тыс. (20 тыс. летальных случаев, выздоровели - 74,7 тыс.)

Италия - 172 тыс. (22 тыс. летальных случаев, выздоровели - 42,7 тыс.)

Франция - 149 тыс. (18,6 тыс. летальных случаев, выздоровели - 35 тыс.)

Германия - 141 тыс. (4,3 тыс. летальных случаев, выздоровели - 83,1 тыс.)

Великобритания - 109 тыс. (14,4 тыс. летальных случаев)

Китай - 83 тыс. (4,6 тыс. летальных случаев, выздоровели - 77,5 тыс.)

Иран - 79 тыс. (4,9 тыс. летальных случаев, выздоровели - 54 тыс.)

Турция - 78 тыс. (1,7 тыс. летальных случаев, выздоровели - 8,6 тыс.)

Бельгия - 36 тыс. (5,1 тыс. летальных случаев, выздоровели - 7,9 тыс.)

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