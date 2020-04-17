Новым эпицентром пандемии коронавируса может стать Африка, – ВОЗ
2020-04-17 15:02:00
В настоящее время в Африке зафиксировано более 19 тысяч случаев инфицирования коронавирусом
По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.
Об этом сообщает BBC.
В настоящее время в Африке зафиксировано более 19 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 выздоровел.
В ВОЗ отметили, что хотя эти показатели ниже, чем в Европе и США, в Африке наблюдается увеличение случаев заражения. В частности, вирус уже фиксируют в разных провинциальных городах – вдали от африканских мегаполисов.
По информации ВОЗ, на континенте недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией.
Так, одной из первых от коронавируса в Африке умерла журналистка Зороро Макамба из Зимбабве. Местные власти тогда заявили, что у них не было аппарата ИВЛ, чтобы лечить ее.
Также есть опасения, что вирус может быстро распространяться в районах, где проживает много людей, из-за чего будет невозможно вводить социальное дистанцирование. Кроме того, многие люди в Африке не имеют доступа к чистой воде и мылу.
Директор регионального бюро ВОЗ в Африке Матшидисо Моети рассказала, что в Африке пытаются сосредоточиться на профилактике заболевания, чтобы минимизировать количество инфицированных в будущем.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кстати, в конце марта в ВОЗ прогнозировали, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.
- По состоянию на 17 апреля, лидерами по заболеваемости Covid-19 в мире являются США – 671 151 случай заражения.
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что Covid-19 очень быстро распространяется, а заболевание в 10 раз смертельней, чем свиной грипп.