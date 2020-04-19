Теперь тоже защищен: на "Писающего мальчика" в Брюсселе надели маску

Символ и визитная карточка бельгийского Брюсселя, скульптура "Писающего мальчика", изменила свой вид из-за пандемии коронавируса. Заботливые горожане надели на лицо скульптуры медицинскую маску.

Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь часть лица бронзового фонтана, высота которого составляет всего 60 сантиметров, закрыта маской на период пандемии.

Традиция одевания "Писающего мальчика" в разные костюмы насчитывает свыше 300 лет и берет начало от курфюрста Баварии Максимилиана Эммануила II, который в 1698 году подарил первый наряд для статуи. Далее традицию продолжил король Франции Людовик XV, передав Брюсселю костюм из золотой парчи.

В 2016 году в День независимости Украины всемирноизвестного "Манекен-Пис" переодели в украинский национальный костюм.

На сегодняшний день скульптура уже имеет до 1 тыс. костюмов, предоставленных представителями разных народов. Мэрия Брюсселя переодевает скульптуру, подчеркивая таким образом важность того или иного события.

Отметим, бельгийцы уже почти месяц живут в условиях жёстких мер по изоляции по причине распространения коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

В Бельгии правительство советует мыть руки перед тем, как прикасаться к домашним животным, так как в стране была зафиксирована передача коронавируса от хозяйки к ее кошке.