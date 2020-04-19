За рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины, – МИД

За рубежом от коронавирусной болезни вылечились 50 украинцев, однако 7 украинских граждан умерли. Такие данные сообщил МИД по состоянию на 18 часов 19 апреля.

В частности, в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше – 6, Доминиканской Республике и Японии по четверо, в Италии и Нигерии – по два, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде – по одному.

В настоящее время лечение за границей проходят 152 украинца: в Италии – 121, Чехии – 6, в Испании – 5, в Германии – 4, в США – 2, Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, РФ, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Швеции – по 1.

Кроме того, 16 333 украинца обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках программы "Защита".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией коронавируса в Украине и когда закончится карантин.. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 19 апреля в Украине коронавирусом заразились 5449 человек. Жертвами COVID-19 стали 141 человек. Выздоровели 347 человек.