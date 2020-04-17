Зеленский рассказал, когда могут смягчить карантин
2020-04-17 21:44:00
По словам президента, людей нужно будет отпускать на работу
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".
"С правительством 24 числа мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу. Частично отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае по транспорту", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что такое развитие событий возможно, если не будет очередной волны заболеваний Covid-19.
При этом, Зеленский призвал украинцев оставаться дома на Пасху, иначе стране грозит мощная волна коронавируса.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.