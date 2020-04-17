Зеленский рассказал, когда могут смягчить карантин

По словам президента, людей нужно будет отпускать на работу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"С правительством 24 числа мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу. Частично отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае по транспорту", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что такое развитие событий возможно, если не будет очередной волны заболеваний Covid-19.

При этом, Зеленский призвал украинцев оставаться дома на Пасху, иначе стране грозит мощная волна коронавируса.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: