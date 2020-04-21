Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США из-за "невидимого врага"
Президент США Дональд Трамп решил подписать указ о приостановлении иммиграции в США из-за последствий эпидемии коронавируса.
Об этом он написал в Twitter.
"В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!", – сказал президент США.
Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. Кроме того, президент США сообщил о скором смягчении карантина в некоторых штатах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.
- Дональд Трамп распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.