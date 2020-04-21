Зеленский поздравил с днем рождения королеву Великобритании Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II сегодня отмечает День рождения, ей исполнилось 94 года. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил британского монарха от имени всех украинцев, пожелав крепкого здоровья, мира и благополучия.

Об этом он написал в Twitter.

"От имени всех украинцев имею честь передать теплые поздравления Ее Величеству Королеве с Днем ​​рождения! Королева – это символ мужества, веры и преданности. Желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, мира и благополучия", – говорится в поздравлении.

По информации Daily Mail, Елизавета II отметит свой День рождения со своими родными, празднование пройдет в виде видеоконференции. На данный момент она находится в изоляции в Виндзорском замке вместе со своим супругом, 98-летним принцем Филиппом.

Другие члены королевского семейства не смогут поздравить ее лично из-за карантина, поэтому вся королевская семья воссоединится во время видеосеансов.

Правление Елизаветы II продолжается уже 68 лет и 74 дня. Он является монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. По последним опросам, королеву поддерживают около 80% подданных.

Елизавета II также попросила в ее День рождения не устраивать салют и не вывешивать флаги. В это день также не будет традиционного парада в ее честь. Она посчитала это лишним и неуместным во время эпидемии коронавируса.

Как ранее писал Фокус:

Королева Великобритании Елизавета ІІ покинула Лондон и отправилась в самоизоляцию в Виндзорский замок.