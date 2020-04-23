После угроз Трампа Иран разрешил своим ВМС открывать огонь по американским кораблям
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами в в эфире телеканала IRINN.
"Мы приказали нашим морским силам наносить удары по американским военным кораблям и военным подразделениям в том случае, если корабли или боевые подразделения из террористических военно-морских сил США будут угрожать нашим гражданским судам или военным кораблям", – сказал он.
Одновременно Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США из-за угроз от американских войск в Персидском заливе. Ноту протеста передали американским властям через посла Швейцарии в Тегеране.
Напомним, 22 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, которые преследуют корабли США. Заявление Трампа прозвучало спустя неделю после инцидента в Персидском заливе, у берегов Кувейта, когда 11 катеров Корпуса стражей исламской революции близко подошли к американским кораблям.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.