После угроз Трампа Иран разрешил своим ВМС открывать огонь по американским кораблям

Мир
Накануне глава Белого дома дал указание своим ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, которые преследуют корабли США. В Тегаране сделали аналогичное заявление

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами в в эфире телеканала IRINN. 

"Мы приказали нашим морским силам наносить удары по американским военным кораблям и военным подразделениям в том случае, если корабли или боевые подразделения из террористических военно-морских сил США будут угрожать нашим гражданским судам или военным кораблям", – сказал он.

Одновременно Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США из-за угроз от американских войск в Персидском заливе. Ноту протеста передали американским властям через посла Швейцарии в Тегеране.

Напомним, 22 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание американским ВМС открывать огонь по любым иранским кораблям, которые преследуют корабли США. Заявление Трампа прозвучало спустя неделю после инцидента в Персидском заливе, у берегов Кувейта, когда 11 катеров Корпуса стражей исламской революции близко подошли к американским кораблям.

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