Путин подписал закон об упрощении получения украинцами российского гражданства
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, документ позволяет иностранцам получить паспорт РФ без отказа от своего первого гражданства. А граждане Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси могут получать российское гражданство, не выполняя обязательства касательно 5 относительно проживания в России.
Также по упрощенной процедуре могут получить гражданство иностранцы, состоящие в браке с россиянами или постоянно проживающие в РФ.
Кроме этого, Путин подписал закон, который, в частности освобождает жителей "ДНР" и "ЛНР", которые подают заявление на получение российского паспорта, от госпошлины в 3,5 тысячи рублей (около 1 500 гривен).
Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.
- 8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.
- В марте 2020 года Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство.