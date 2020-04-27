Билл Гейтс: Вакцина против коронавируса будет готова в течение года

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прогнозирует выход вакцины против коронавируса в течение одного-двух лет. Об этом Гейтс рассказал в интервью CNN.

"Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленное производство в течение одного года. Но нам может это и не удастся, возможно, потребуется не менее двух лет", – заявил Гейтс.

Также миллиардер сообщил, что фонд Bill & Melinda Gates Foundation уже отдлал на борьбу с коронавирусом около $40 млрд.

Кроме всего прочего, по словам Гейтса, после коронавируса мировые экономики ожидает продолжительный спад.

"Пандемия обойдется мировой экономике в десятки триллионов долларов", – прогнозирует основатель Microsoft.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.