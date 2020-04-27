В России придумали замену "Бессмертному полку" на время карантина

Российский актер, а по совместительству сопредседатель акции "Бессмертный полк" Василий Лановой из-за пандемии коронавируса призвал россиян отметить День Победы в онлайн-формате. Так, актер предложил 9 мая в 19:00 всем выйти на балконы с фотографиями родных, участвовавших в войне, и спеть "День Победы".

Об этом сообщает ТАСС.

"Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон. Выгляните в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой. О тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А в окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню "День Победы". Это и есть наше единение", – сказал Лановой.

Акцию собираются транслировать более 200 медиаэкранов Москвы, online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".

Как сообщает РИА Новости, эту идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня наш великий актер Василий Лановой выступил с замечательной инициативой: 9 мая, в час минуты молчания, в 19 часов, выйти на балконы, подойти к окнам и всем вместе исполнить нашу знаменитую песню "День Победы". Думаю, у нас нет человека, который не знал бы слов этой песни. И вывесить фотографии участников войны, своих родных и близких, в окна", – сказала Матвиенко журналистам.

Ранее подобную акцию призвал провести в Харькове городской голова Геннадий Кернес.

"Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", – написал Кернес у себя в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент РФ Владимир Путин заявил о переносе парада Победы из-за пандемии коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая.