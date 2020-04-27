Коронавирус долго сохраняется в воздухе многолюдных закрытых помещений, – исследование

В двух больницах в китайском Ухане исследователи обнаружили, что кусочки генетического материала коронавируса содержатся в воздухе больничных туалетов, в помещениях с большими количеством людей и в комнатах, где медицинский персонал снимает защитное снаряжение. При этом в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Research, не ставилась задача установить, могут ли эти частицы в воздухе вызывать инфекции, сообщило Bloomberg

Вопрос о том, насколько легко новый коронавирус может распространяться по воздуху, является предметом дискуссий. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что такой риск минимален, указав, что из 75 000 случаев в Китае не было зарегистрировано ни одной передачи по воздуху.

Читайте также: Кэти Перри оделась санитайзером для шоу и вызвала волну критики

Но поскольку вирус распространился за короткое время почти по всему миру, ученые пытаются точно установить, как происходит заражение.

Люди выделяют два типа капель, когда они дышат, кашляют или разговаривают. Более крупные падают на землю или предметы, загрязняя их. Мелкие капли – аэрозоли – могут висеть в воздухе часами.

Исследователи из Уханьского университета установили аэрозольные ловушки в двух городских больницах и вокруг них.

Они обнаружили мало аэрозолей в палатах для пациентов, супермаркетах и ​​жилых зданиях. Много же их было выявлено в туалетах и ​​двух местах, через которые проходили толпы людей, в том числе в помещении рядом с одной из больниц.

Особенно высокие концентрации обнаружены в помещениях, где медицинский персонал снимает защитное снаряжение. Это может свидетельствовать о том, что частицы снова попадают в воздух после снятия масок, перчаток и халатов.

Исследователи отмечают, что полученные данные подчеркивают важность вентиляции, ограничения скопления людей и тщательной санитарной обработки.

Как ранее сообщал Фокус: