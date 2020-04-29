Количество жертв Covid-19 в США превысило число погибших во Вьетнаме

Количество смертей от коронавируса в США достигло 59 266 менее чем за четыре месяца, согласно данным Worldometer. Это больше, чем число американцев, погибших в течение 20 лет, с 1955 по 1975 год, в ходе войны во Вьетнаме – 58 220 человек (по данным Национального архива США).

Президент Дональд Трамп неоднократно использовал фразу "свет в конце туннеля" во время коронавирусного кризиса. Ее же часто использовал президент Ричард Никсон и его военные советники во время войны во Вьетнаме, напоминает издание The Daily Beast.

В ходе недавнего пресс-брифинга Трампа спросили, считает ли он, что заслуживает переизбрания, если в течение шести недель погибло больше американцев, чем за всю войну во Вьетнаме. Трамп ответил, что готов считать относительным успехом такой уровень смертности от коронавируса, так как он мог бы достичь 2,2 млн человек, если бы в США не сделали многого для смягчения угрозы. "Я думаю, мы приняли много действительно хороших решений", – сказал он.

Напомним, Трамп заявил, что число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране перевалило за миллион человек только потому, что в стране проводится эффективное тестирование. "Другие страны отстают от нас в тестировании, и поэтому демонстрируют гораздо меньше случаев", – считает он.

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