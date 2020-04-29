Количество жертв Covid-19 в США превысило число погибших во Вьетнаме
2020-04-29 16:24:37
В ходе войны во Вьетнаме погибли 58 220 американцев. Коронавирус в США забрал жизни уже 59 266 человек
Количество смертей от коронавируса в США достигло 59 266 менее чем за четыре месяца, согласно данным Worldometer. Это больше, чем число американцев, погибших в течение 20 лет, с 1955 по 1975 год, в ходе войны во Вьетнаме – 58 220 человек (по данным Национального архива США).
Президент Дональд Трамп неоднократно использовал фразу "свет в конце туннеля" во время коронавирусного кризиса. Ее же часто использовал президент Ричард Никсон и его военные советники во время войны во Вьетнаме, напоминает издание The Daily Beast.
В ходе недавнего пресс-брифинга Трампа спросили, считает ли он, что заслуживает переизбрания, если в течение шести недель погибло больше американцев, чем за всю войну во Вьетнаме. Трамп ответил, что готов считать относительным успехом такой уровень смертности от коронавируса, так как он мог бы достичь 2,2 млн человек, если бы в США не сделали многого для смягчения угрозы. "Я думаю, мы приняли много действительно хороших решений", – сказал он.
Напомним, Трамп заявил, что число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране перевалило за миллион человек только потому, что в стране проводится эффективное тестирование. "Другие страны отстают от нас в тестировании, и поэтому демонстрируют гораздо меньше случаев", – считает он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Коронавирус уже нанес беспрецедентный урон экономике США. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице за последние пять недель, выросло до 26,5 млн человек. Это почти каждый шестой работник в США. Администрация Трампа прогнозирует, что уровень безработицы в апреле превысит 16%.
- Трамп заявил, что США ведут расследование против Китая и потребуют компенсации из-за COVID-19. Президент США считает, что вспышку коронавируса можно было остановить в самом начале.
- Трамп объявил о приостановке иммиграции в США, чтобы "позаботиться об американских рабочих". Трамп сказал, что приостановка иммиграции поставит "безработных американцев на первое место в поисках работы".
- Трамп предложил лечить коронавирус инъекциями дезинфектора и солнечным светом. Врачи просят не спешить выполнять рекомендации главы Белого дома.