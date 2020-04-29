США бьют рекорды по COVID-19 из-за хорошего тестирования, — Трамп

Президент США считает, что в стране проводится лучшее тестирование на коронавирус в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что число инфицированных коронавирусом в стране перевалило за миллион человек лишь благодаря эффективному тестированию. Об этом сообщает New York Times.

"Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавирус, заключается в том, что наше тестирование намного лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны отстают от нас в тестировании, и поэтому демонстрируют гораздо меньше случаев", – написал Трамп в Twitter.

Заявление Трампа было сделано на фоне предупреждений от чиновников сферы здравоохранения о том, что нехватка обученных работников и необходимых материалов существенно ограничивает возможности тестирования.

В США было зарегистрировано самое большое в мире число инфицированных – 1 035 765 человек, а общее количество летальных исходов составило 59 266.

По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, каждый американец, нуждающийся в тесте на вирус, сможет пройти его к концу мая или началу июня.

Коронавирус уже нанес беспрецедентный урон экономике США. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице за последние 5 недель, выросло до 26,5 млн человек. Это почти каждый шестой работник в США. Администрация Трампа прогнозирует, что уровень безработицы в апреле превысит 16%.

Как ранее сообщал Фокус: