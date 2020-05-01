Райский карантин. На Мальдивах из-за коронавируса застряли 500 туристов

На Мальдивских островах из-за карантина оказались заблокированы около 500 турстов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра туризма островного государства Али Вахида

По его словам, из 500 туристов на Мальдивах около 100 застряли в аэропорту Мале. Правительство островов оплачивает пребывание части туристов, которые не могут позволить себе оставаться на курортах.

"Мы расцениваем их как местных жителей, ведь именно благодаря им странна стала такой, какой является сейчас", - сказал министр.

Первые случаи коронавируса на Мальдивах подтвердили 8 марта, а 12 марта Министерство здравоохранения объявило чрезвычайное положение. Всего на островах обнаружили 468 случаев COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, жертвой коронавируса стал один человек, 17 уже вылечились.

Как ранее сообщал Фокус:

Смягчение карантина должно проходить неспешно и поэтапно, чтобы была возможность быстро реагировать на возможные новые вспышки коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях ВОЗ по борьбе с коронавирусом для всех стран по всему миру.